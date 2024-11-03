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Опубликован геймплей маньяка из «Крика» в Mortal Kombat 1

Блогер SHAAR опубликовал геймплей за нового бойца в файтинге Mortal Kombat 1 — им станет маньяк Гоуст Фейс из серии слэшеров «Крик». В коротком ролике персонаж сражается с Джонни Кейджем.

Видео доступно на YouTube-канале SHAAR. Права на видео принадлежат NetherRealm.

Ко всему прочему в видео можно оценить приёмы и комбо-удары грядущего героя. Как и в кинофраншизе, основным оружием маньяка выступит длинный нож. Ранний доступ к Гоуст Фейсу откроется 19 ноября, а полноценный релиз персонажа состоится только 26-го числа.

В конце сентября файтинг получил крупное сюжетное расширение Khaos Reigns. Аддон привнёс в игру новых играбельных героев, продолжение сюжетной кампании и другой контент. Однако критики и рядовые пользователи ужасно встретили дополнение, разгромив его рейтинг.

Сама Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.