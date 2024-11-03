В Fortnite стартовал музыкальный сезон «Ремикс» со Снуп Доггом и Эминемом

2 ноября в королевской битве Fortnite стартовал музыкальный сезон «Ремикс». В честь данного события разработчики опубликовали тематический трейлер с демонстрацией свежего контента.

Авторы называют новый сезон «ностальгическим», поскольку он сделан в стиле классической второй главы Fortnite. В связи с этим геймеры смогут получить предметы, которые добавляли в игру раньше.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Второй главной темой сезона «Ремикс» стали рэп-исполнители. Каждую неделю на одной из локаций будут появляться музыканты, для которых выбранная область станет своеобразной «сценой».

К примеру, со 2 ноября в Fortnite появится Снуп Догг, с 7 ноября — Эминем, с 14 ноября — Ice Spice, а с 21 ноября — достопримечательность рэпера Juice WRLD. Больше деталей можно узнать на официальном сайте. Сезон завершится 30 ноября.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.