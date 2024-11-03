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Звезда «Бойтесь ходячих мертвецов» Гаррет Диллахант сыграет в сериале «Фонари» от DC

Звезда «Бойтесь ходячих мертвецов» Гаррет Диллахант сыграет в сериале «Фонари» от DC
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» Гаррет Диллахант сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC. Актёр исполнит роль загадочного ковбоя Уильяма Мейкона.

Что касается других персонажей, то образ Джона Стюарта воплотит на экране звезда недавнего триллера «Ребел-Ридж» Аарон Пьер, а его наставника Хэла Джордана сыграет Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»)

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Сроки и дата премьеры «Фонарей» пока не раскрывается. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2026 года.

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