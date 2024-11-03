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Сборы сказки «Огниво» в России превысили 700 млн рублей — миллиард скоро

Сборы сказки «Огниво» в России превысили 700 млн рублей — миллиард скоро
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3 ноября сборы сказочного фильма «Огниво» в кинотеатрах России превысили 700 млн рублей. Для достижения такой суммы ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 24 октября.

Картина показывает отличные темпы сбора, поэтому к концу следующей недели заработок фильма наверняка превысит 1 млрд рублей.

Фото: «Фонд Кино»

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.

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Комментарии
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