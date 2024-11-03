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Джейсон Бейтман и Дэвид Харбор сыграют в чёрной комедии DTF St. Louis от HBO

Джейсон Бейтман и Дэвид Харбор сыграют в чёрной комедии DTF St. Louis от HBO
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Джейсон Бейтман («Озарк») и Дэвид Харбор («Очень странные дела») исполнят главные роли в чёрной комедии DTF St. Louis от HBO. Также актёры выступят исполнительными продюсерами грядущего шоу.

Сериал DTF St. Louis расскажет о любовном треугольнике между людьми с кризисом среднего возраста, который приводит к смерти одного из них. Первый сезон проекта будет состоять из семи эпизодов. Шоураннером выступит Стивен Конрад, который работал над сценариями к фильмам «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и «Чудо».

Журналисты отмечают, что работа над сериалом ведётся уже более двух лет. Изначально он назывался My Dentist’s Murder Trial и рассказывал о дантисте, которого обвинили в убийстве своего друга.

Полный актёрский состав, сроки и дата премьеры шоу пока не раскрываются.

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