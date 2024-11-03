Рэпер Канье Уэст даст концерт на стадионе «Зенита» — Baza

Известный американский рэпер Канье Уэст всё-таки даст концерт в России. Мероприятие пройдёт не в Москве (как сообщалось ранее), а на «Газпром Арене» (домашний стадион ФК «Зенит») в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что концерт пройдёт в середине ноября, а продажи билетов стартуют уже на следующей неделе.

Источники утверждают, что организаторы мероприятия уже нашли средства, договорились с площадкой и даже перевели представителям Канье аванс (речь может идти о сумме в $ 2 млн). Ранее Baza утверждала, что за своё выступление в Москве рэпер просил $ 5 млн.

Выбор на площадку в Санкт-Петербурге пал из-за того, что в московских «Лужниках» в ноябре уже холодно, а на «Газпром Арене» есть крыша. Также источники утверждают, что Москву исполнитель оставил на май 2025 года, когда снова прилетит в Россию с концертом.

Канье Уэст приезжал в Москву в конце июня на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. По некоторым данным, в этот день он также осматривал возможные площадки, где может пройти его концерт.