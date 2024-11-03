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Стартовало производство второго сезона сериала «Фоллаут» от Amazon

Стартовало производство второго сезона сериала «Фоллаут» от Amazon
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Исполнительный продюсер сериала «Фоллаут» Лиза Джой объявила о начале производства второго сезона шоу. Анонс она сопроводила фотографией, на которой сценаристы и актёрский состав занимаются читкой сценария. Что касается съёмок, то они стартуют позже в этом месяце.

Фото: Соцсети Лизы Джой

Съёмки первого сезона проекта стартовали в июле 2022 года, а премьера состоялась в апреле 2024-го. Вероятно, на продолжение уйдёт примерно столько же времени, поэтому его выхода не стоит ждать раньше 2026 года. Детали сюжета пока не раскрываются.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу получило крайне положительные отзывы и стало одним из самых успешных проектов Amazon, собрав более 100 млн зрителей.

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