«Несвязный и нелогичный кринж»: зрители смешанно приняли сериал «Преступление и наказание»

2 ноября на «Кинопоиске» стартовал драматический сериал «Преступление и наказание». Для просмотра доступны сразу четыре эпизода. Первые зрители уже успели оценить современную адаптацию одноимённого романа Фёдора Достоевского и составить о ней мнение.

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» рейтинг проекта составил 5,6 «звёзд» на основе более 10 тыс. отзывов. Отрицательные рецензии также собирают огромное число поддерживающих реакций. Зрители ругают сериал за плохую актёрскую игру, нелогичный сценарий, плохой монтаж и дрянную операторскую работу. Однако положительные отзывы тоже встречаются.

Фото: «Кинопоиск»

Что пишут в первых отзывах о сериале «Преступление и наказание»

Что мы имели на входе: громкий пиар, постоянные переносы (интересно, по каким причинам), звёздный каст актёров. События переносятся в наше время — интересно же посмотреть, согласитесь? На выходе получаем несвязный, нелогичный, не побоюсь этого слова, кринж.

Первая серия. Спустя 33 минуты нарастающей неловкости, раздражения и растущего стыда могу сказать следующее. Вымученная экспрессия с налетом шизоватой иронии, выдавливание театральности на стерильный, городской сеттинг из современности. И всё бы могло получиться, но актёров заставляют не играть, а паясничать. Или им самим непонятно, как они выглядят в кадре?

В сравнении с зарубежными новинками кажется, что к этому сериалу мало готовились, недопроработали. Снимем как снимем, получится как получится, чистое творчество. Подход, конечно, уважаю, но из-за него страдает качество исполнения через раз.

Очень плохо. Выключил через 10 минут. Достоевский перевернулся в гробу.

Выглядит довольно необычно, понравились также маленькие отсылки на другие произведения Достоевского.

Финальные шесть серий выйдут 30 ноября.