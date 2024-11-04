Вышла седьмая серия сериала «Пингвин» — остался финальный эпизод

4 ноября на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре Max состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Пингвин». Это предпоследняя серия всего шоу, которая плавно подводит события к финалу произведения. Сериал официально завершится уже 11 ноября.

«Пингвин» — продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. Проект напрямую связан с «Бэтменом 2», события которого развернутся спустя некоторое время после финала сериала.

«Пингвин» остаётся одним из главных сериалов 2024 года. Шоу удерживает высочайшие рейтинги на агрегаторах: средняя оценка проекта на IMDb составляет 8,8/10 на основе более чем 50 тысяч голосов.