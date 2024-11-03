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Фильм «Веном: Последний танец» уже обошёл по сборам провального «Джокера 2»

Фильм «Веном: Последний танец» уже обошёл по сборам провального «Джокера 2»
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3 ноября фильм «Веном: Последний танец» обошёл по сборам провального «Джокера 2». Напомним, картина режиссёра Тодда Филлипса заработала за время проката всего $ 200 млн при аналогичном бюджете.

Триквел о приключениях Эдди Брока заработал в мировом прокате около $ 310 млн. Бюджет третьей части серии составил $ 120 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо заработать как минимум $ 240 млн — лента уже достигла данной планки.

События «Венома: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя в последних интервью актёр сообщает об обратном.

Лента неофициально вышла в кинотеатрах России 31 октября.

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