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Сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур превысили в России 400 млн рублей

Сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур превысили в России 400 млн рублей
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4 ноября сборы хоррора «Субстанция» с Деми Мур в кинотеатрах России превысили 400 млн рублей. Для достижения подобной планки картине понадобилось полтора месяца — премьера состоялась 19 сентября.

Лента показывает в стране аномальный успех: с каждой последующей неделей проката темпы кассовых сборов не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются.

Фото: «Фонд Кино»

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

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