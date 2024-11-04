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Вышел тизер 3-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — премьера в 2025 году

Вышел тизер 3-го сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — премьера в 2025 году
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Компания AMC опубликовала тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». В ролике показали самого Дэрила Диксона, Кэрол Пелетье и уйму завораживающих локаций.

Премьера продолжения шоу состоится в 2025 году на телеканале AMC. Точная дата выхода пока не раскрывается. Отмечается, что события третьего сезона развернутся в Испании, где Дэрил побывает во множестве городов страны.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции: в сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.

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