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Сборы фильма «Веном: Последний танец» превысили $ 300 млн в мировом прокате

Сборы фильма «Веном: Последний танец» превысили $ 300 млн в мировом прокате
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4 ноября сборы фильма «Веном: Последний танец» превысили $ 310 млн в мировом прокате. Для достижения подобного результата картине понадобилось полторы недели — премьера состоялась 25 октября.

Бюджет третьей части серии составил $ 120 млн. Это значит, что для окупаемости ленте необходимо было заработать как минимум $ 240 млн — фильм уже достиг данной планки и начал приносить прибыль своим авторам.

Напомним, события «Венома: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя в последних интервью актёр сообщает об обратном.

Лента неофициально вышла в кинотеатрах России 31 октября.

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