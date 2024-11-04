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Съёмки новых «Пиратов Карибского моря» стартуют в конце 2025 года — СМИ

Съёмки новых «Пиратов Карибского моря» стартуют в конце 2025 года — СМИ
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Как сообщают журналисты издания World of Reel, съёмки новых «Пиратов Карибского моря» стартуют в конце 2025 года. Производство стартует на Сент-Винсенте — вулканическом острове в Карибском море, который входит в состав Наветренных островов.

Также автор материала отметил, что не стоит ждать в ленте возвращения Джонни Деппа. Полный актёрский состав, детали сюжета, сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются.

В последние месяцы о новой части «Пиратов Карибского моря» ходит всё больше информации. Якобы главные роли в проекте сыграют молодые актёры, которые в будущем будут двигать франшизы вперёд. Но не исключено появление уже знакомых лиц.

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