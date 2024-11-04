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Результаты BLAST: Premier World Final 2024 по Counter-Strike 2 (БЛАСТ по КС)

G2 Esports с Монеси стала чемпионом BLAST: Premier World Final 2024 по Counter-Strike 2
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Завершился престижный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В гранд-финале соревнования столкнулись российская Team Spirit и европейская G2 Esports с Ильёй m0NESY Осиповым в составе. Как и в рамках групповой стадии, команда из Европы с лёгкостью расправилась со «спиритами», завершив решающую серию со счётом 3:0 в свою пользу. Монеси получил звание лучшего игрока ивента.

Итоги BLAST: Premier World Final 2024 по CS2:

  • Первое место: G2 Esports (Европа) — $ 500 тыс.;
  • Второе место: Team Spirit (Россия) — $ 250 тыс.;
  • 3-4-е место: Astralis (Дания), Team Vitality (Европа) — $ 85 тыс.;
  • 5-6-е место: FaZe Clan (Европа), MOUZ (Европа) — $ 25 тыс.;
  • 7-8-е место: Natus Vincere (Украина), Team Liquid (Северная Америка) — $ 15 тыс.

Топ-турнир BLAST: Premier World Final по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках ивента восемь участников разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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