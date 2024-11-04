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PUBG Global Series 6 2024 по PUBG: формат, участники, призовой фонд, даты проведения

Начался топ-турнир PGS6 2024 по PUBG — участвуют NAVI и российская Twisted Minds
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Сегодня, 4 ноября, стартовал международный чемпионат PUBG Global Series 6 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS.

Турнир начинается с групповой стадии, где команды разделены на три группы по восемь коллективов. По итогам шести игр каждой группы с каждой 16 лучших участников пройдут в гранд-финал, а оставшиеся восемь ростеров покинут ивент. Решающий этап будет состоять из 18 матчей, которые определят сильнейший состав.

Список участников PGS6 2024 по PUBG

Группа A:

  • Twisted Minds (Россия);
  • Eternal Fire (Турция);
  • NewHappy (Китай);
  • The Expendables (Вьетнам);
  • Acend (Германия);
  • Theerathon Five (Таиланд);
  • Team Falcons (США);
  • GNL ESPORTS (Южная Корея).

Группа B:

  • 17 Gaming (Китай);
  • Soniqs (США);
  • TSM (Северная Америка):
  • Gen.G Esports (Южная Корея);
  • TDT Esports (Вьетнам);
  • Daytrade Gaming (Таиланд);
  • FaZe Clan (Европа);
  • Luna Galaxy (Бразилия).

Группа C:

  • Natus Vincere (Украина);
  • CERBERUS Esports (Вьетнам);
  • Freecs (Южная Корея);
  • Tianba (Китай);
  • Petrichor Road (Китай);
  • FW Esports (Таиланд);
  • T1 (Южная Корея);
  • Four Angry Men (Китай).

Топ-турнир PGS6 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 4 по 10 ноября в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.

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