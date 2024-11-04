Начался топ-турнир PGS6 2024 по PUBG — участвуют NAVI и российская Twisted Minds

Сегодня, 4 ноября, стартовал международный чемпионат PUBG Global Series 6 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS.

Турнир начинается с групповой стадии, где команды разделены на три группы по восемь коллективов. По итогам шести игр каждой группы с каждой 16 лучших участников пройдут в гранд-финал, а оставшиеся восемь ростеров покинут ивент. Решающий этап будет состоять из 18 матчей, которые определят сильнейший состав.

Список участников PGS6 2024 по PUBG

Группа A:

Twisted Minds (Россия) ;

; Eternal Fire (Турция);

NewHappy (Китай);

The Expendables (Вьетнам);

Acend (Германия);

Theerathon Five (Таиланд);

Team Falcons (США);

GNL ESPORTS (Южная Корея).

Группа B:

17 Gaming (Китай);

Soniqs (США);

TSM (Северная Америка):

Gen.G Esports (Южная Корея);

TDT Esports (Вьетнам);

Daytrade Gaming (Таиланд);

FaZe Clan (Европа);

Luna Galaxy (Бразилия).

Группа C:

Natus Vincere (Украина);

CERBERUS Esports (Вьетнам);

Freecs (Южная Корея);

Tianba (Китай);

Petrichor Road (Китай);

FW Esports (Таиланд);

T1 (Южная Корея);

Four Angry Men (Китай).

Топ-турнир PGS6 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 4 по 10 ноября в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.