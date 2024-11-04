Начался топ-турнир PGS6 2024 по PUBG — участвуют NAVI и российская Twisted Minds
Сегодня, 4 ноября, стартовал международный чемпионат PUBG Global Series 6 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS.
Турнир начинается с групповой стадии, где команды разделены на три группы по восемь коллективов. По итогам шести игр каждой группы с каждой 16 лучших участников пройдут в гранд-финал, а оставшиеся восемь ростеров покинут ивент. Решающий этап будет состоять из 18 матчей, которые определят сильнейший состав.
Список участников PGS6 2024 по PUBG
Группа A:
- Twisted Minds (Россия);
- Eternal Fire (Турция);
- NewHappy (Китай);
- The Expendables (Вьетнам);
- Acend (Германия);
- Theerathon Five (Таиланд);
- Team Falcons (США);
- GNL ESPORTS (Южная Корея).
Группа B:
- 17 Gaming (Китай);
- Soniqs (США);
- TSM (Северная Америка):
- Gen.G Esports (Южная Корея);
- TDT Esports (Вьетнам);
- Daytrade Gaming (Таиланд);
- FaZe Clan (Европа);
- Luna Galaxy (Бразилия).
Группа C:
- Natus Vincere (Украина);
- CERBERUS Esports (Вьетнам);
- Freecs (Южная Корея);
- Tianba (Китай);
- Petrichor Road (Китай);
- FW Esports (Таиланд);
- T1 (Южная Корея);
- Four Angry Men (Китай).
Топ-турнир PGS6 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 4 по 10 ноября в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.
Комментарии