Как сообщает компания DEEP, анимационный фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в кинотеатрах России. Картина получит официальный русский дубляж, однако дата премьеры пока не раскрывается.

В честь этого также был опубликован дублированный трейлер ленты.

Видео доступно в VK-паблике «РуАниме I DEEP [Аниме х Манга х Дорамы]». Права на видео принадлежат Crunchyroll.

«Последняя атака» адаптирует события финальных двух частей оригинального аниме в полнометражный фильм. В него создатели добавят улучшенные монтажные кадры и объёмный звук.

Мировая премьера фильма «Атака титанов: Последняя атака» состоится 8 ноября.