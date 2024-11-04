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Фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в кинотеатрах России

Фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в кинотеатрах России
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Как сообщает компания DEEP, анимационный фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в кинотеатрах России. Картина получит официальный русский дубляж, однако дата премьеры пока не раскрывается.

В честь этого также был опубликован дублированный трейлер ленты.

Видео доступно в VK-паблике «РуАниме I DEEP [Аниме х Манга х Дорамы]». Права на видео принадлежат Crunchyroll.

«Последняя атака» адаптирует события финальных двух частей оригинального аниме в полнометражный фильм. В него создатели добавят улучшенные монтажные кадры и объёмный звук.

Мировая премьера фильма «Атака титанов: Последняя атака» состоится 8 ноября.

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