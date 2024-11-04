Стример «Доты» Сергей LenaGol0vach — чемпион медиатурнира по покеру

Завершился медиатурнир по покеру BetBoom Poker Season 2. Чемпионом соревнования стал популярный стример по Dota 2 Сергей LenaGol0vach.

За финальным столом соревнования контент-мейкеров встретились 8 участников из 24. В итоге первое место занял российский стример, известный как «Головач», которому удалось обыграть контент-мейкера по Counter-Strike 2 Вадима Evelone Козакова в рамках «хедз-апа».

За первое место LenaGol0vach получил $ 22 тыс., Эвелон за вторую строчку заработал $ 13,7 тыс., а журналисту Дмитрию Егорову, замкнувшему тройку лидеров, достались $ 9,3 тыс.

Медиатурнир BB Poker S2 прошёл в LAN-формате в период с 1 по 3 ноября на Кипре.