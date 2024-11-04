Рэпер Канье Уэст всё же не приедет в Россию с концертом — СМИ

3 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что известный американский рэпер Канье Уэст всё-таки даст концерт в России. Мероприятие якобы должно было пройти не в Москве (как сообщалось ранее), а на «Газпром Арене» (домашний стадион ФК «Зенит») в Санкт-Петербурге.

Теперь данную новость прокомментировал президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он пообщался с представителем «Газпром-Арены» и узнал, что у них нет даже договора аренды. Видимо, до конца года рэпер всё же не приедет в страну с концертом.

Я сегодня разговаривал с [представителем] «Газпром-Арены», у них нет договора аренды даже.

Канье Уэст приезжал в Москву в конце июня на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. По некоторым данным, в этот день он также осматривал возможные площадки, где может пройти его концерт.