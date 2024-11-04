Сборы фильма «Граф Монте-Кристо» превысили 500 млн рублей

4 ноября сборы фильма «Граф Монте-Кристо» в кинотеатрах России превысили 500 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось полтора месяца — премьера состоялась 19 сентября.

Лента получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Некоторые называют картину лучшей экранизацией культового романа Александра Дюма.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которое он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся сбежать из тюрьмы, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»).