Microsoft Flight Simulator 2024 и Goat Simulator: Remastered — новинки Game Pass в ноябре

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине ноября. Главными новинками месяца стали авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024, симулятор безумного козла Goat Simulator: Remastered и тактика Metal Slug Tactics.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине ноября

Metal Slug Tactics — 5 ноября (тариф Ultimate);

— 5 ноября (тариф Ultimate); Go Mecha Ball — 6 ноября (тариф Standard);

— 6 ноября (тариф Standard); Harold Halibut — 6 ноября (тариф Standard);

— 6 ноября (тариф Standard); The Rewinder — 6 ноября (тариф Standard);

— 6 ноября (тариф Standard); Turnip Boy Robs a Bank — 6 ноября (тариф Standard);

— 6 ноября (тариф Standard); Goat Simulator: Remastered — 7 ноября (тариф Ultimate);

— 7 ноября (тариф Ultimate); Microsoft Flight Simulator 2024 — 19 ноября (тариф Ultimate).

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 ноября из Game Pass пропадут Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator, Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica и Somerville.