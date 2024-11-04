BB Team прервала серию побед PARIVISION на DreamLeague S24 по «Доте»

На онлайн-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн состоялось дерби двух топовых российских команд.
В рамках четвёртого дня второй групповой стадии столкнулись PARIVISION и BetBoom Team. До старта матча первый коллектив был лидером турнирной таблицы, а BB располагалась на четвёртой строчке, однако команде Глеба kiyotaka Зырянова удалось обыграть фаворита со счётом 2:0.
Результаты PARIVISION во второй группе DL S24 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;
- PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;
- PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;
- PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 0:2.
Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
- BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
- BetBoom Team (Россия) — Team Waska (Китай) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия) — 2:0.
В следующей серии PARIVISION будет противостоять российской Team Spirit, а BetBoom Team встретится с Team Falcons.
Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.