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Результат матча BetBoom Team — PARIVISION на DL S24 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

BB Team прервала серию побед PARIVISION на DreamLeague S24 по «Доте»
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На онлайн-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн состоялось дерби двух топовых российских команд.

В рамках четвёртого дня второй групповой стадии столкнулись PARIVISION и BetBoom Team. До старта матча первый коллектив был лидером турнирной таблицы, а BB располагалась на четвёртой строчке, однако команде Глеба kiyotaka Зырянова удалось обыграть фаворита со счётом 2:0.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Общая группа
04 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
PARIVISION
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

Результаты PARIVISION во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 2:1;
  • PARIVISION (Россия) — Team Waska (Перу) — 2:0;
  • PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:1;
  • PARIVISION (Россия) BetBoom Team (Россия) — 0:2.

Результаты BetBoom Team во второй группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 2:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Waska (Китай) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия)PARIVISION (Россия) — 2:0.

В следующей серии PARIVISION будет противостоять российской Team Spirit, а BetBoom Team встретится с Team Falcons.

Топ-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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