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Финал ЧМ по LoL смотрело рекордное число зрителей для киберспорта

Финал ЧМ по LoL смотрело рекордное число зрителей для киберспорта
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Статистический портал Esports Charts поделился информацией о количестве зрителей на трансляции гранд-финала чемпионата Worlds 2024 по игре League of Legends.

По данным аналитиков, гранд-финал топ-турнира по LoL оказался самым популярным матчем в истории киберспорта. В пике за противостоянием финалистов следили более 6,94 млн человек. Наибольшее число зрителей пришлось на английскую трансляцию (1,87 млн), а также корейскую (1,69 млн) и вьетнамскую (1,11 млн).

Кроме этого, Worlds 2024 стал вторым турниром в истории киберспорта, который смотрели более 6 млн фанатов. Предыдущий рекорд принадлежал прошлогоднему гранд-финалу чемпионата по LoL, где боролись T1 и Weibo Gaming.

В решающем матче 2024 World Championship встретились корейская T1 и китайская Bilibili Gaming. Битва завершилась победой T1 со счётом 3:2, которая вместе с игроком команды Ли Faker Сан Хёком стала пятикратным чемпионом самого престижного ивента в LoL.

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