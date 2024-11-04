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«Я не удовлетворён, я хочу больше»: m0NESY — о победе на топ-турнире по CS2 от BLAST

Российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports высказался о победе на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2.

Снайпер G2 Esports признался, что ему недостаточно победы на чемпионате в Сингапуре:

Я не удовлетворён, я хочу больше. Последний турнир года будет в Шанхае, и мы направим на него весь наш фокус, всю концентрацию. Всё будет сосредоточено на этом чемпионате. Очевидно, когда ты выигрываешь турнир, какое-то время ты доволен. Но уже на следующий день ты хочешь больше. Я не думаю, что игрок может быть всегда удовлетворён. Он всегда хочет побеждать. О чём я и говорю: все хотят выиграть последний мэйджор в году.

Однако россиянин считает, что первое место на BLAST Premier: World Final 2024 придаст уверенности его коллективу перед мэйджором в Китае:

Это даёт нам уверенность на 100%. Во время RMR-турнира нам всё равно нужно оставаться сфокусированными. Мы не должны думать из-за этого чемпионата, этой победы, что мы всех разгромим. Понятное дело, ты уверен, но ты не должен уделять этому слишком много внимания. Мы ещё не обсуждали нашу подготовку, сколько у нас будет выходных, но я уверен, что у нас будет много практики.

Последний турнир года по CS2 Perfect World Shanghai Major 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках ивента 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.