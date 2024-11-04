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Консоль PS5 Pro внешне сравнили с PS5 и PS5 Slim

Консоль PS5 Pro внешне сравнили с PS5 и PS5 Slim
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Японское издание Famitsu опубликовало процесс разработки PlayStation 5 Pro — будущей консоли из семейства PlayStation от Sony. Устройство поступит в продажу уже 7 ноября по рекомендуемой цене в $ 699, в России его можно будет купить неофициальными способами примерно по цене от 100 тыс. рублей.

Так, журналисты показали сравнения будущей игровой приставки с базовой PS5 и уменьшенной PS5 Slim. Как ранее сообщал производитель, PS5 Pro чуть меньше обычной PS5, но куда больше компактной PS5 Slim. Главные внешние отличия новинки — три чёрные полосы по бокам и отсутствие дисковода, который можно приобрести отдельно.

Сравнения PS5, PS5 Slim и PS5 Pro

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

Фото: Famitsu

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

Фото: Famitsu

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

PS5/PS5 Slim/PS5 Pro

Фото: Famitsu

В ближайшие дни журналисты также выпустят обзоры PS5 Pro. В них обозреватели протестируют самую мощную PlayStation на данный момент и расскажут, какой получилась консоль.

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