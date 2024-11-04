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Россиянин с рекордным числом часов в «Доте» первым достиг топ-уровня на новом герое

Россиянин с рекордным числом часов в «Доте» первым достиг топ-уровня на новом герое
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Россиянин с никнеймом AndreyIMMERSION стал первым игроком в Dota 2, которому удалось достичь ранга «Грандмастер» на персонаже Ringmaster.

По данным статистического портала Stratz, 1 ноября 2024 года пользователь AndreyIMMERSION достиг максимального уровня прокачки Рингмастера в Dota Plus.

Для того чтобы достичь такого результата, российский дотер провёл более 600 матчей на новом герое Dota 2, выиграв в 47% игр. На это Андрею понадобилось чуть больше двух месяцев.

В сообществе AndreyIMMERSION известен как самый преданный фанат «Доты». Он стабильно удерживает первую строчку по количеству сыгранных матчей, число которых уже перевалило за 37 тыс. Стоит отметить, что на текущий момент у россиянина в Dota 2 ранг «Рекрут 3», что соответствует примерно 300-500 MMR.

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