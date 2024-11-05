Расписание DreamLeague Season 24 по «Доте» на 5 ноября — Spirit с PARIVISION, BB с Falcons
Сегодня, 5 ноября, продолжится вторая групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Второй этап первого соревнования EPT-сезона 2024/2025 приближается к своей развязке. У команд, оказавшихся в нижней половине таблицы, остаются последние шансы пробиться в плей-офф, а лидерам необходимо лишь укрепить своё преимущество.
Расписание матчей DreamLeague S24 по Dota 2 на 5 ноября, вторник:
- 13:00. Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
- 16:30. PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия);
- 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия);
- 23:30. Team Liquid (Швеция) — Team Waska (Перу).
Чемпионат DreamLeague Season 24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.
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