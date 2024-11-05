Хью Джекман, Райан Рейнольдс и режиссёр «Дэдпула 3» работают над новым фильмом

По данным издания Variety, Хью Джекман, Райана Рейнольдс и Шон Леви, снявший «Дэдпула 3», работают над совместным фильмом. Известно, что картина точно не будет основана на комиксах Marvel.

По словам Райана, сейчас он тратит много времени, чтобы продумать концепцию ленты, в которой также примут участие его друзья Леви и Джекман. Сценарий Рейнольдс планирует писать в течение следующего года.

Придётся потратить около года на сценарий. Я пишу его к фильму для себя, Хью и Шона, и это не фильм по комиксам Marvel.

Неизвестно, дали ли будущему фильму троицы одобрение. Тем не менее, учитывая взрывную популярность «Дэдпула и Росомахи», этот предстоящий фильм наверняка станет одним из самых ожидаемых в Голливуде.