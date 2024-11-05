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Над третьей частью «Дитя тьмы» уже работают

Над третьей частью «Дитя тьмы» уже работают
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По информации издания The Hollywood Reporter, триквел франшизы «Дитя тьмы» состоится. Над ним уже ведётся активная работа, а режиссёром вновь выступит Уильям Брент Белл, снявший фильм «Дитя тьмы: Первая жертва», который стал приквелом оригинала 2009 года.

По словам Уильяма, некие «правила франшизы были расширены». Вероятно, режиссёр имеет в виду, что масштаб триквела может быть больше, чем у двух предыдущих лент. Из-за этого в фильме может произойти всё, что угодно в рамках его вселенной.

Сейчас мы работаем над третьей частью. Правила франшизы были расширены, и теперь возможно всё. И, зная, на каком этапе мы уже находимся, я очень рад тому, что ждёт нас впереди.

Вернётся ли Изабель Фурман к главной роли, постановщик не сообщил. Для съёмок во второй части, которая стала приквелом первой, Уильям пригласил Фурман на повторение образа Эстер, хотя актрисе на тот момент было 23 года.

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