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«Они будут в духе «Пингвина»: Мэтт Ривз — о будущих спин-оффах «Бэтмена»

«Они будут в духе «Пингвина»: Мэтт Ривз — о будущих спин-оффах «Бэтмена»
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«Пингвин» — первый спин-офф фильма «Бэтмен» 2022 года, но далеко не последний. По словам режиссёра «Бэтмена» Мэтта Ривза, следующие проекты во вселенной ленты будут сделаны в духе шоу про Пингвина.

Ривз отметил, что другие спин-оффы тоже будут крутиться вокруг определённых персонажей. Правда, вокруг каких, Мэтт не раскрыл.

История Оза — это история Оза, и идея в том, чтобы сделать и другие истории такими же.

Вторая часть «Бэтмена» выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года. Работа над триквелом уже ведётся. Что касается «Пингвина», предпоследний эпизод проекта вышел вчера, а выход финальной серии состоится 11 ноября.

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