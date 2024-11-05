Киану Ривз рассказал, что его пару раз стошнило во время съёмок «Джона Уика» из-за трюков

На днях Киану Ривз посетил AMC Century City в честь 10-летия «Джона Уика». Во время посещения мероприятия актёр рассказал забавный факт — во время съёмок боевика его пару раз стошнило.

Из-за того, что все трюки в своих фильмах, включая «Джона Уика», Ривз исполняет самостоятельно, он очень много работает, из-за чего порой чувствует себя плохо. Подобное и случилось, когда актёр боролся с тошнотой, но не смог сдержать её.

У меня было так много замечательных учителей и наставников, я работал с талантливыми актёрами, актрисами и каскадёрами, что это было похоже на танец, сотрудничество и взаимодействие. Бывало, что пару раз тошнило. Но в этом-то вся прелесть.

«Джон Уик 4» вышел в 2023 году. Четвёртая часть выйдет, но работа на ней пока не ведётся.