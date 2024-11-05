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Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал, почему ушёл из шоу

Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал, почему ушёл из шоу
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Российский актер Сергей Барышев в интервью во время передачи «Секрет на миллион» объяснил причину своего ухода из сериала «Тайны следствия». Актёр играл персонажа 11 сезонов, но потом покинул шоу.

По словам Барышева, уход связан с тем, что ему отказались предоставлять отдельный фургон для гримёрки (гримваген). Актёр отметил, что такой был только у исполнительницы главной роли Анны Ковальчук.

Климат в Санкт-Петербурге жёсткий, все мёрзли. Однажды я участвовал в проекте англичан – они дали мне небольшую роль и окружили вниманием, у всех там были обогреваемые двухместные гримвагены.

Барышев обратился к продюсерам с просьбой выделить ему собственный гримваген, но артист получил отказ, после чего разорвал контракт с создателями проекта.

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