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«Без культурных ориентиров»: депутат раскритиковал сериал «Преступление и наказание»

«Без культурных ориентиров»: депутат раскритиковал сериал «Преступление и наказание»
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Недавно стартовал сериал «Преступление и наказание» по одноимённому роману Фёдора Достоевского. Зрители приняли проект смешанно, как и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его словам, Раскольников, которого изобразили в шоу, отличается от героя произведения Достоевского. Иванов считает, что сериальному герою нужен лишь хаос.

Жестокое описание, где главный герой умывается кровью и душит беременную женщину, а затем поёт колыбельную, абсолютно не сочетается с образом сложного и терзаемого совестью героя. Где здесь те обстоятельства, которые довели Раскольникова до таких идей и помутнения рассудка? Сейчас кажется, что ему просто нужна кровь и хаос.

Также Иванова смутило, что герои в современное время использовали устаревшие речевые обороты вроде «давеча», «полноте» и «семипудовая купчиха».

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