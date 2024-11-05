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iPhone 14 Pro Max взорвался и поранил владелицу — она требует компенсацию от Apple

iPhone 14 Pro Max взорвался и поранил владелицу — она требует компенсацию от Apple
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Журналисты издания MyDrivers сообщили, что в провинции Китая девушка оставила на ночь на зарядке iPhone 14 Pro Max. В результате этого смартфон взорвался утром и поранил владелицу.

В ходе взрыва девушка получила ожоги, но её жизни сейчас ничего не угрожает. Помимо самого человека, также пострадала и некоторая мебель. В качестве причины удалось определить, что взрыв случился из-за неисправности батареи.

Хотя смартфон был куплен в 2022 году и уже вышел из гарантийного срока, пострадавшая надеется получить компенсацию от Apple за полученные травмы и ущерб. Получится ли реализовать задуманное, пока сказать трудно.

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