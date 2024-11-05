Эксперты сравнили цены на популярные консоли в России

Журналисты издания «Палач» сравнили цены на популярные в России консоли. К примеру, эксперты выяснили, что Steam Deck OLED подешевел в стране на 10 тыс. рублей: сейчас устройство можно купить примерно за 60 тыс. рублей.

А вот цены на PlayStation почти не изменились. По мнению специалистов, консоли Sony вряд ли подешевеют, поскольку нынешняя стоимость — оптимальная. Сейчас PS5 Slim без дисковода можно приобрести за 50,6 тыс. рублей, а версия с дисководом продаётся за 55,7 тыс. рублей.

Цены на консоли Microsoft так же стабильны, как и на устройства Sony. А вот Nintendo Switch OLED в последнее время подорожала на 5 тыс. рублей и теперь стоит около 29 тыс. рублей.