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Вячеслава Тихонова в роли Штирлица планируют воссоздать в новом проекте с помощью ИИ

Вячеслава Тихонова в роли Штирлица планируют воссоздать в новом проекте с помощью ИИ
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По данным ТАСС, Первый канал планирует снять проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице, где образ актёра Вячеслава Тихонова, который умер в 2009 году, будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.

Об этом рассказал генеральный директор канала Константин Эрнст. По его словам, в течение года кастинг-директоры отсматривали актёров на роль нового Штирлица, однако достойного артиста так и не удалось найти. Проблему решили уладить «современным методом» — с помощью ИИ.

Мы купили у сестёр Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актёра на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съёмочный процесс.

Как отметил Эрнст, лучше Вячеслава Тихонова с ролью Штирлица никто не справится. Тихонов сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме «Семнадцать мгновений весны».

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