Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой мир: Год волка» — премьера в декабре

Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма ужасов «Другой мир: Год волка». Картина выйдет в российский прокат уже 5 декабря с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

«Другой мир: Год волка» расскажет историю о новой эпидемии, которая постепенно превращает человечество в оборотней. Миллиарды людей уже заражены, и оставшиеся члены общества делают всё, чтобы сохранить тех, кого ещё не коснулся вирус. Близится ещё одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Главные роли в фильме сыграли Фрэнк Грилло («Король Талсы»), Катрина Ло («Спартак: Кровь и песок») и Лу Даймонд Филлипс («Разрушенный дворец»). Режиссёром выступил Стивен С. Миллер, известный по «Плану побега 2».