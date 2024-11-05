В PS Plus раздают Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Death Note

Сегодня подписчики базового тарифа PS Plus Essential получили доступ к трём свежим играм в сервисе. В подписке появились Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Death Note Killer Within.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в ноябре 2024 года

Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged — продолжение знаменитого аркадного автосимулятора про гонки на небольших машинках.

Ghostwire: Tokyo — экшен от первого лица от разработчиков The Evil Within и Hi-Fi Rush, разворачивающийся в Токио, который заполонили сверхъестественные существа.

Death Note Killer Within — социальная детективная онлайн-игра до 10 человек. Она попала в PS Plus в день выхода.

Добавить игры к себе можно до 3 декабря, а потом их сменят другие тайтлы, но если успеть добавить их, то игры никуда не денутся и будут доступны с активной подпиской.