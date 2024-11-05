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Фильм «Мастер и Маргарита» отправился на American Film Market для показа в других странах

Фильм «Мастер и Маргарита» отправился на American Film Market для показа в других странах
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Как сообщает издание Variety, фильм «Мастер и Маргарита» отправился на American Film Market, чтобы найти своего зарубежного дистрибьютора. После того как это произойдёт, картину Михаила Локшина покажут в других странах мира, помимо СНГ.

Премьера «Мастера и Маргариты» в России состоялась 25 января 2024 года. По итогам проката лента, снятая по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова, заработала в кинотеатрах около 2,2 млрд рублей, войдя топ-7 самых кассовых российских лент отечественного проката. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей, которые сравнивают ленту с культовым сериалом 2005 года.

Сюжет «Мастера и Маргариты» разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

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