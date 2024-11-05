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Dragon Age: The Veilguard стартовала со второй строчки чарта продаж в Steam

Dragon Age: The Veilguard стартовала со второй строчки чарта продаж в Steam
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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 29 октября по 5 ноября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Абсолютным лидером в этот раз вторую неделю подряд стала Call of Duty: Black Ops 6. Шутер от студии Treyarch обошёл в том числе мегапопулярную Counter-Strike 2, чья выручка основывается на внутриигровых покупках. На втором месте оказалась Dragon Age: The Veilguard, поступившая в продажу 31 октября. Новая ролевая игра от Bioware продолжает увеличивать свой пиковый онлайн, который на выходных добрался до отметки в 89 тыс. человек.

На третьем месте оказался предзаказ Monster Hunter Wilds, которая поступит в продажу лишь в феврале. В десятку также вошли Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, Sons of the Forest и Factorio.

Чарт Steam с 29 октября по 5 ноября

  1. Call of Duty: Black Ops 6.
  2. Dragon Age: The Veilguard.
  3. Monster Hunter Wilds.
  4. Steam Deck.
  5. Cyberpunk 2077.
  6. Red Dead Redemption.
  7. Sons of the Forest.
  8. EA Sports FC 25.
  9. Helldivers 2.
  10. Factorio.
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