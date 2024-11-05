Dragon Age: The Veilguard стартовала со второй строчки чарта продаж в Steam

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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 29 октября по 5 ноября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Абсолютным лидером в этот раз вторую неделю подряд стала Call of Duty: Black Ops 6. Шутер от студии Treyarch обошёл в том числе мегапопулярную Counter-Strike 2, чья выручка основывается на внутриигровых покупках. На втором месте оказалась Dragon Age: The Veilguard, поступившая в продажу 31 октября. Новая ролевая игра от Bioware продолжает увеличивать свой пиковый онлайн, который на выходных добрался до отметки в 89 тыс. человек.

На третьем месте оказался предзаказ Monster Hunter Wilds, которая поступит в продажу лишь в феврале. В десятку также вошли Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption, Sons of the Forest и Factorio.

Чарт Steam с 29 октября по 5 ноября

Call of Duty: Black Ops 6. Dragon Age: The Veilguard. Monster Hunter Wilds. Steam Deck. Cyberpunk 2077. Red Dead Redemption. Sons of the Forest. EA Sports FC 25. Helldivers 2. Factorio.