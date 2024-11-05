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Стартовали съёмки драмеди «Мамин сын»

Стартовали съёмки драмеди «Мамин сын»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о начале съёмочного процесса драмеди «Мамин сын». За производство ленты отвечают онлайн-кинотеатр KION и «Cтудия Видеопрокат».

В центре повествования находится 20-летний парень Тёма, у которого всё отлично и в учёбе, и дома. Однако тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит идеальный мир парня, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Сериал станет сериальным дебютом театрального режиссёра и актёра Александра Алябьева.

В актёрском составе «Маминого сына» задействованы Микита Воронов, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Даша Верещагина, Паулина Андреева, Антон Рогачёв и другие.

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