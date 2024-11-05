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Групповой этап. День 9. Стрим A
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В Санкт-Петербурге прошёл новый этап фестиваля цифрового спорта

В Санкт-Петербурге прошёл новый этап фестиваля цифрового спорта
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Санкт-Петербург принял четвёртый этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, собрав в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове любителей виртуальных дисциплин.

Организаторы SMP Racing Esports сделали акцент на привлечении студентов, учащихся колледжей и школьников, установив призовой фонд турнира в 160 тыс. рублей. Звёздные гости — гонщик Андрей Громов и хоккеист Максим Гусев — добавили мероприятию зрелищности. В турнире отличились Леонид Горностаев в киберхоккее, Арсений Крымский в EA FC 24 и Владислав Колосов в симрейсинге.

Следующий этап пройдёт 23-24 ноября в Москве на площадке Main Stage.

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