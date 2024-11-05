У фильма «Гладиатор 2» не будет режиссёрской версии

Американский режиссёр Ридли Скотт известен своими расширенными версиями фильмов, которые добираются до зрителя лишь после проката в кинотеатрах. Обычно это происходит потому, что театральную версию стараются максимально сократить, однако в случае грядущего «Гладиатора 2» ситуация будет иной.

Как рассказал Скотт, в этот раз право на финальный монтаж принадлежит ему. Кроме того, постановщик ещё во время съёмок решил не снимать лишних сцен, чтобы уложиться в график и «не ходить кругами».

Нет, я заслужил право на финальный монтаж для «Гладиатора 2». У меня есть окончательная версия, но обычно расширенные версии — это моя ошибка. Я хожу кругами. Я не буду мучиться, что мне пришлось что-то вырезать из фильма.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в кинотеатрах Европы, а 22-го числа лента доберётся до США. Картина также выйдет и в России — отечественные кинотеатры уже анонсировали неофициальную премьеру фильма.