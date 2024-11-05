В сервисе Amazon Prime Video появилась ИИ-функция с пересказом сюжета сериалов

Компания Amazon представила X-Ray Recaps — нейросетевую функцию пересказа сюжета проектов в онлайн-кинотеатре Prime Video. Опция уже доступна для некоторых сериалов в сервисе, включая «Пацанов» и «Мистера и миссис Смит».

Новая функция кратко пересказывает основные события шоу, основываясь на видеоряде и субтитрах. Опция работает не только с целыми сезонами, но и с определёнными сериями и даже фрагментами. По задумке Amazon, именно X-Ray Recaps поможет зрителям быстро вернуться к просмотру того или иного шоу, находясь в контексте происходящего.

Сейчас функция находится на этапе бета-тестирования и доступна подписчикам Prime Video на устройствах Fire TV в США. До конца 2024 года X-Ray Recaps станет доступна и другим пользователям сервиса.