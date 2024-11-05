Расписание выхода драматического сериала «Дайте шоу»

1 ноября стартовал сериал «Дайте шоу». Проект рассказывает историю известного певца Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» по имени Паша. В попытках расследовать события того дня ведущий идёт на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 13 декабря.

Расписание выхода сериала «Дайте шоу»