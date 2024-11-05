Расписание выхода драматического сериала «Дайте шоу»
1 ноября стартовал сериал «Дайте шоу». Проект рассказывает историю известного певца Кирилла Артемьева, которого обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки журналиста скандального телевизионного ток-шоу «Правда» по имени Паша. В попытках расследовать события того дня ведущий идёт на крайнюю меру — приводит Веру в прямой эфир ток-шоу. Выступление в телеэфире имеет неожиданный эффект для всех.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Kion. Финал состоится 13 декабря.
Расписание выхода сериала «Дайте шоу»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 ноября
|2-я серия
|1 ноября
|3-я серия
|8 ноября
|4-я серия
|15 ноября
|5-я серия
|22 ноября
|6-я серия
|29 ноября
|7-я серия
|6 декабря
|8-я серия
|13 декабря
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