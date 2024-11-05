Отечественные ноутбуки впервые обошли американские по продажам в России

Российские ноутбуки впервые обошли по продажам американские за первые девять месяцев 2024 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отечественных ритейлеров.

Как рассказали в «Марвел-Дистрибуции», в 2024 году уже продано 2,58 млн ноутбуков на сумму более чем в 163 млрд рублей. Это сразу на 12% выше показателей за 2023 год в деньгах и на 6% в штуках. Из них примерно 11,6% пришлось на отечественные ноутбуки под брендами Fplus, Aquarius и Kraftway. По этому показателю устройства впервые опередили американские решения (Apple, HP и Dell), чья доля опустилась до 10%.

Бóльшую часть рынка ноутбуков в России по прежнему занимают китайские и тайваньские бренды: Asus, Lenovo, Acer и другие. Восточные производители заметно лидируют по этому показателю, составляя около 70% от объёма выручки в сфере.