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Российскую игру «Смута» не выпустят на PlayStation и Xbox «из-за санкций»

Российскую игру «Смута» не выпустят на PlayStation и Xbox «из-за санкций»
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Глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев дал интервью «Комсомольской правде», где он поговорил о будущем российской игры «Смута». Как сообщил автор, разработка проекта полностью завершена, поэтому для него больше не будут выходить крупные обновления.

Копцев также отметил, что в студии видят спрос на портирование игры на консоли PlayStation и Xbox. Однако сейчас это невозможно технически — «из-за санкций».

Мы доработали игру полностью. И думаем о продолжении. Это будет новая игра. Тоже историческая, нам есть о чём рассказать. Знаем, что есть запрос поиграть в «Смуту» на приставках, но пока этого сделать не получится из-за санкций.

Ранее для «Смуты» вышло крупное обновление под версией 2.0. Авторы переработали озвучку героев, доработали задания и внесли другие изменения в экшен.

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