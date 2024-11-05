Для EA Sports FC 25 вышел четвёртый патч — крупнейший апдейт с релиза игры

Компания Electronic Arts выпустила четвёртое крупное обновление для EA Sports FC 25. Патч уже доступен всем обладателям игры на ПК и консолях.

Новый апдейт стал крупнейшим с релиза проекта в конце сентября. Разработчики внесли множество изменений в игровой процесс: футболисты теперь действуют более слаженно в атаке, вратари более адекватно реагируют на удары с разных дистанций, а защитники точнее совершают подкаты. В апдейте также улучшилась работа судей — теперь рефери точнее определяет нарушения правил даже в самых сложных ситуациях.

Разработчики также внесли изменения в режимы Ultimate Team, Rush и «Клубы», исправили множество багов и устранили древнюю ошибку с появлением курсора мыши при игре с геймпадом на ПК. С полным списком изменений можно ознакомиться в самой EA Sports FC 25 на русском языке или в посте от разработчиков.