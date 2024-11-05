В Москве пройдёт чемпионат стран БРИКС по Tekken с призовым фондом 1,5 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России представила детали чемпионата стран БРИКС 2024 — турнир по файтингу Tekken 8 пройдёт в Москве в воскресенье, 10 ноября.

Лучшие киберспортсмены из стран БРИКС разыграют призовой фонд в размере 1,5 млн рублей — в контексте подготовки к чемпионату мира Tekken World Tour Finals 2024 в декабре ивент в России станет главным турниром текущего месяца.

Фото: ФКС России

Все матчи пройдут в столичном комплексе VK Play Arena — вход для зрителей будет бесплатным, достаточно лишь предварительной регистрации. Организаторы обещают подарки для первых 450 гостей, а также различные активности, в том числе зону с интерактивами и косплей. После финальных матчей на площадке пройдёт показ нового полнометражного аниме «Оглянись».