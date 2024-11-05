Между Россией и Беларусью полностью отменят роуминг сотовой связи

Совет министров Союзного государства принял резолюцию о создании комфортных тарифов на мобильную связь. В рамках документа, подписанного сегодня в Минске, предполагается полная отмена роуминга между Россией и Республикой Беларусь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что удобные для россиян и белорусов тарифы нужно обеспечить с 1 марта 2025 года. Вероятно, именно к этому сроку ограничения для абонентов в гостевой сети перестанут действовать.

Тема отмены роуминга между Беларусью и Россией обсуждается с 2017 года. Пока реализованы только отдельные послабления — отменена плата за входящие вызовы, снижена цена на роуминг в другой стране. К активному обсуждению стороны вернулись в этом году.